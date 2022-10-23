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В подъездах Севастополя появится навигация для быстрого доступа в бомбоубежища
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:08

Власти Севастополя решили оснастить подъезды многоэтажных домов специальной навигацией для быстрого доступа в бомбоубежища. Их собираются установить в подвалах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

На всех домах будут таблички с информацией о том, где находится ближайшее укрытие и у кого ключи от подвалов, сказал он. Публиковать в открытом доступе адреса укрытий нельзя из соображений безопасности, пояснил чиновник.

При возникновении реальной угрозы включится система городского оповещения, также на улицы Севастополя выедут специальные машины с громкоговорителями, которые «всем объяснят, что делать», добавил Развожаев. В это же время будет организован захват сигнала в эфире.

«Сегодня проверил состояние укрытий в Севастополе. Мы надеемся, что использовать подвалы в качестве укрытий нам не придется, но готовы мы должны быть ко всему. Что касается навигации на подъездах, то она есть не везде, будем доводить ситуацию до ума», — заключил он.

Развожаев отметил, что в бюджете города сейчас нет денег для переустройства подвалов в «комфортные помещения с ремонтом». На сегодняшний день главная цель — привести помещения в порядок и очистить от хлама. Он призвал жителей «выйти на субботники» — тогда «все укрытия будут готовы гораздо быстрее».

Накануне российские власти назвали фейками сообщения о проверке бомбоубежищ в московских школах. Ранее «Подъем» со ссылкой на источник писал, что они находятся в «запущенном» состоянии.

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