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Дрейк и 21 Savage выпускают совместный альбом. Релиз уже на этой неделе
Виктория Шанина
Сегодня в 14:35

Дрейк и 21 Savage выпустят совместный альбом. Новость о релизе рэперы разместили прямо посреди клипа на трек «Jimmy Cooks», который вышел 22 октября, в день рождения 21 Savage.

Пластинка получила название «Her Loss», а ее выход состоится уже на этой неделе — 28 октября.

Трек «Jimmy Cooks» вошел в альбом Дрейка «Honestly, Nevermind», который дебютировал на цифровых платформах 17 июня. На данный момент это последняя коллаборация рэпера с 21 Savage и получилась она вполне успешной — фит занял первую строчку Billboard Hot 100 летом.

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