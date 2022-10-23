Дрейк и 21 Savage выпускают совместный альбом. Релиз уже на этой неделе

Дрейк и 21 Savage выпустят совместный альбом. Новость о релизе рэперы разместили прямо посреди клипа на трек «Jimmy Cooks», который вышел 22 октября, в день рождения 21 Savage.
Пластинка получила название «Her Loss», а ее выход состоится уже на этой неделе — 28 октября.
Трек «Jimmy Cooks» вошел в альбом Дрейка «Honestly, Nevermind», который дебютировал на цифровых платформах 17 июня. На данный момент это последняя коллаборация рэпера с 21 Savage и получилась она вполне успешной — фит занял первую строчку Billboard Hot 100 летом.