Последнее письмо Джона Леннона продали за 64 тыс. долларов. Музыкант написал его незадолго до смерти

Последнее письмо британского музыканта и экс-участника группы The Beatles Джона Леннона продали на аукционе почти за 64 тыс. долларов анонимному покупателю Об этом сообщает издание TMZ.

Леннон написал это письмо за несколько часов до своей смерти. Оно предназначалось бухгалтеру. В документе он перечислил имена доверенных лиц, которые могут проголосовать за него на ежегодном собрании корпорации Beatles, запланированном на 17 декабря в Лондоне.

Изначально ожидалось, что его стоимость лота составит от 30 до 50 тыс. долларов, но из‑за наплыва покупателей цена взлетела вверх. Торги проводились аукционным домом Gotta Have Rock and Roll.

Джона Леннона убили 9 декабря 1980 года в Нью-Йорке. В музыканта выстрелили пять раз, когда он возвращался домой из звукозаписывающей студии вместе со своей женой, художницей Йоко Оно.

В 2020 году убийце Марку Чапману в очередной раз отказали в досрочном освобождении. Согласно приговору, Чапман должен был находиться в заключении в течение как минимум 20 лет. После истечения этого срока он может выйти на свободу, если его прошение об УДО одобрит специальная комиссия. Но она отказывает ему уже 20 лет.