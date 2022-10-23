Реклама
Новости
Эд Ширан рассказал, что мог написать саундтрек к «Не время умирать» вместо Билли Айлиш
Виктория Шанина
Сегодня в 17:17

Британский поп-певец Эд Ширан мог написать вступительную песню к фильму «Не время умирать» с Дэниэлом Крейгом. Об этом музыкант рассказал в интервью для подкаста That Peter Crouch Podcast.

По словам артиста, он уже начал писать саундтрек, однако в последний момент студия отказалась от сотрудничества с Шираном. Это произошло как раз в то время, когда у картины сменился режиссер и сценарист.

Эд Ширан признался, что надеется однажды все-таки поработать над композицией для культовой франшизы.

«В конце концов, будучи британским певцом, вы не можете не хотеть исполнить песню для бондианы. Не стану скрывать, мне было обидно так и не сделать этого. Если ко мне вернутся с этим предложением, я скажу: „Да, да, конечно“», — поделился Ширан.

В итоге заглавный саундтрек к фильму «Не время умирать» написала Билли Айлиш вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом. Композиция «No Time to Die» собрала множество наград, включая «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшее музыкальное сопровождение.

расскажите друзьям
люди
Эд ШиранБилли АйлишДэниэл Крейг
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение