Эд Ширан рассказал, что мог написать саундтрек к «Не время умирать» вместо Билли Айлиш

Британский поп-певец Эд Ширан мог написать вступительную песню к фильму «Не время умирать» с Дэниэлом Крейгом. Об этом музыкант рассказал в интервью для подкаста That Peter Crouch Podcast.

По словам артиста, он уже начал писать саундтрек, однако в последний момент студия отказалась от сотрудничества с Шираном. Это произошло как раз в то время, когда у картины сменился режиссер и сценарист.

Эд Ширан признался, что надеется однажды все-таки поработать над композицией для культовой франшизы.

«В конце концов, будучи британским певцом, вы не можете не хотеть исполнить песню для бондианы. Не стану скрывать, мне было обидно так и не сделать этого. Если ко мне вернутся с этим предложением, я скажу: „Да, да, конечно“», — поделился Ширан.