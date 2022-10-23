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В Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:33

Самолет Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Кобзев. Источники «Известий» говорят о двух погибших — вероятно, пилотах.

По его данным, на месте падения начался пожар площадью около 200 квадратных метров. Его уже тушат. Пострадавших среди местных жителей нет.

Истребитель проходил испытательный полет и рухнул на частный дом, заявил Кобзев.

17 октября в Ейске упал на жилой дом военный самолет Су-34. По последним данным, жертвами крушения стали 15 человек, еще более 40 человек пострадали.

Спасшие летчики рассказали, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Согласно информации МЧС, Су-34 столкнулся с многоэтажкой, но не взорвался. Пожар произошел из‑за разлива топлива.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Основная версия причин падения — техническая неисправность воздушного судна.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что разрушенную часть дома восстановят.

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Вениамин КондратьевИгорь Кобзев
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