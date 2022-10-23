Оркестр HighTime сыграет в оранжерее музыку из мультфильмов Хаяо Миядзаки

29 октября московский оркестр HighTime сыграет композиции, прозвучавшие в мультфильмах японского режиссера Хаяо Миядзаки. Купить билеты на концерт можно по этой ссылке.

В оранжерее павильона «Азербайджан» на ВДНХ прозвучит музыка из «Ходячего замка», «Навсикаи из долины ветров», «Унесенных призраками» и «Моего соседа Тоторо». Ее написал композитор Дзе Хисаиси.

«Дзе Хисаиси и Хаяо Миядзаки — союз равнозначных гениальных творцов. В нем никогда точно не поймешь: фильмы Миядзаки стали гениальными благодаря музыке Хисаиси или музыка Хисаиси стала гениальной благодаря фильмам Миядзаки?» — задаются вопросом организаторы концерта «Сны Миядзаки».

В 1983 году Исао Такахата порекомендовал молодого композитора режиссеру Хаяо Миядзаки для написания альбома к манге «Навсикая из долины ветров». Миядзаки так понравилась работа Хисаиси, что он предложил ему написать саундтрек к фильму. Эта работа прославила музыканта, и в благодарность он работал над всеми последующими фильмами Миядзаки.