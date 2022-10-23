Deadline узнал, что стало причиной смерти Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида в «Гарри Поттере»

Актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в «Гарри Поттере», скончался от полиорганной недостаточности. Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на свидетельство о смерти.

По данным издания, Колтрейн также страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей, сахарного диабета II типа, ожирения и блокады сердца.

Колтрейн умер 14 октября в возрасте 72 лет. Тогда сообщалось, что последние два года актер проходил лечение от остеоартрита (болезни суставов).

«Убит горем, узнав, что Робби ушел. Я никогда не забуду запах сигар и клея для бороды — прекрасное сочетание. Никто другой на этой планете не смог бы сыграть Хагрида, только Робби», — написал прощальный пост в своих соцсетях Руперт Гринт, сыгравший Рона в фильмах о Гарри Поттере. Дань уважения актеру также выразили Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон.

В парке развлечений Universal Orlando фанаты «Гарри Поттера» подняли волшебные палочки в память о Колтрейне. Некоторые посетители подняли розовые зонтики: такой же использовал Хагрид как основание для своей сломанной палочки.