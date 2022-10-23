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Baza опубликовала новое видео крушения Су-34 в Ейске. На нем видно момент катапультирования пилота

Телеграм-канал Baza опубликовал видео падения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске 17 октября. По последним данным, жертвами крушения стали 15 человек, еще более 40 человек пострадали.

Ролик заснят видеорегистратором в автомобиле проезжающей мимо машины. На первых секундах видно, как самолет идет на снижение, а когда до столкновения с домом остаются считанные секунды, из кабины катапультируется пилот.

«Тикай быстрее! Саша, бегом! Люди, люди, не сбей никого!» — кричит пассажирка, когда над домом появляется огонь.

Спасшие летчики рассказали, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Согласно информации МЧС, Су-34 столкнулся с многоэтажкой, но не взорвался. Пожар произошел из‑за разлива топлива.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Основная версия причин падения — техническая неисправность воздушного судна.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что разрушенную часть дома восстановят.