Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на присоединенных территориях — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Другим указом введены особые меры в Южном и Центральном федеральном округах — к последнему относится и Москва.

На фоне этого столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве в настоящее время не вводится никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города. «Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения», — добавил он.

Россия не планирует закрывать границы из‑за введения в четырех регионах военного положения, заявил Дмитрий Песков. Замглавы МИД Евгений Иванов сообщил, что его ведомство также не осведомлено о намерении вводить дополнительные ограничения на выезд из страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многодетные отцы — с тремя детьми и более — освобождены от частичной мобилизации. Он добавил: «На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям».

Глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев считает, что, «исходя из духа Конституции России», у осужденного должно быть право «пойти воевать за страну». При этом, по его словам, возникает много юридических вопросов, которые следует урегулировать.

С начала военной операции на Украине в России возбудили более 100 уголовных дел о фейках про армию и около 4500 административных — о ее дискредитации. Об этом на заседании Госдумы заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору оценок и рецензий Metacritic по решению МВД. Причина блокировки — страница стратегии Weedcraft Inc, в которой нужно заниматься выращиванием марихуаны.

Режиссер-документалист Виталий Манский стал подозреваемым по уголовному делу о клевете на Никиту Михалкова. Поводом стало его интервью Ксении Собчак, где он заявил, что не меньше 85% бюджета ММКФ оказывается разворовано.

Музей Тургенева в Москве получит в безвозмездное пользование дом, в котором, как принято считать, жил прототип Герасима из тургеневского «Муму». Постройка долгое время не использовалась и требует реставрации.

Чин из BTS вовсю готовится к выпуску сольной пластинки «The Astronaut». В преддверии выхода альбома он поделился его трейлером — двухминутным видео с астронавтом, который отправляется в открытый космос.

И под конец — смотрим трейлер второго сезона шпионского триллера «Медленные лошади». В центре сюжета — неудачники из британской контрразведки, собранные в отделе «Слау-хаус» под руководством персонажа Гэри Олдмана.