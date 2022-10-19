Роскомнадзор заблокировал Metacritic из‑за страницы игры о выращивании марихуаны

Судя по данным GlobalCheck, Metacritic заблокирован у всех ведущих российских провайдеров. Доступ к нему пропал в ночь с 18 на 19 октября. При этом сайта нет в Едином реестре запрещенных доменных имен, но в сервисе РКН по поиску заблокированных сайтов он есть, и там указано, что решение МВД о блокировке было принято еще 4 сентября 2019 года.