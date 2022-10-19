Роскомнадзор заблокировал Metacritic из‑за страницы игры о выращивании марихуаны

Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору оценок и рецензий Metacritic, следует из реестра регулятора. Там указано, что сайт заблокировали по решению МВД.
Судя по данным GlobalCheck, Metacritic заблокирован у всех ведущих российских провайдеров. Доступ к нему пропал в ночь с 18 на 19 октября. При этом сайта нет в Едином реестре запрещенных доменных имен, но в сервисе РКН по поиску заблокированных сайтов он есть, и там указано, что решение МВД о блокировке было принято еще 4 сентября 2019 года.
Причина блокировки — страница стратегии Weedcraft Inc, в которой нужно заниматься выращиванием марихуаны. Согласно пояснению в реестре, доступ ограничили из‑за материалов с информацией о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств.
В РКН блокировку Metacritic пока никак не прокомментировали.