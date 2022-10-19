Виталий Манский стал подозреваемым по уголовному делу о клевете на Михалкова

Российский режиссер-документалист Виталий Манский стал подозреваемым по уголовному делу о клевете на Никиту Михалкова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Манского Сергея Бадамшина.

Документалиста подозревают по части 2 статьи 128.1 УК (клевета, совершенная публично). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы. Поводом для преследования стало интервью режиссера ютьюб-каналу «Осторожно: Собчак».

Адвокат опубликовал в своем телеграм-канале отрывок из материалов дела. В нем говорится, что эксперты нашли в интервью Манского заведомо ложные высказывания, порочащие честь и достоинство Михалкова. Речь о словах документалиста, что на Московском международном кинофестивале, который устраивает Михалков, воруется не меньше 85% бюджета.

В начале сентября Ксения Собчак заявила, что Михалков написал на Манского заявление, обвинив его в клевете. На следующий день стало известно, что документалиста объявили в розыск.