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Музей Тургенева получит дом, где жил прототип Герасима из «Муму»
Денис Ламехов
Сегодня в 16:25

Дом-музей Тургенева  — филиал Государственного музея имени Пушкина — получит в безвозмездное пользование флигель городской усадьбы XVIII–XIX веков, которая принадлежала матери Ивана Тургенева и где предположительно жил прототип глухонемого дворника Герасима из тургеневского рассказа «Муму». Об этом сообщает The Art Newspaper Russia.

Здание расположено в глубине двора за домом-музеем писателя. Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что долгое время постройка не использовалась, поэтому требует проведения работ по сохранению.

«Перед нами стоит важная задача — восстановить архитектурное и историческое единство старой московской усадьбы. До конца года мы проведем научно-исследовательские работы, чтобы выявить все особенности строения. Это важный этап перед началом реставрации», — заявил он.

В пресс-службе мэра Москвы сообщили, что на проведение реставрационных работ выделено финансирование.

«Зданию, в котором кое-где сохранился декор XIX века, вернут исторический облик, для чего эксперты изучат архивные документы и чертежи. На основе этих данных разработают проект реставрации. Далее будет выдано разрешение, после чего специалисты под контролем Мосгорнаследия приступят к работам по сохранению памятника», — сообщает The Art Newspaper Russia.

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