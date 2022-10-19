Володин: многодетные отцы освобождены от частичной мобилизации

Сегодня в 18:43

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многодетные отцы — с тремя детьми и более — освобождены от частичной мобилизации.

По его словам, решение принято после обсуждения вопроса депутатами и руководством Минобороны. «На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям», — сообщил Володин.

Он добавил: «Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба».

Также Володин перечислил категории граждан, которым предоставляется отсрочка. Это:

— признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;

— занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

— являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры;

— имеющие на иждивении трех или более детей в возрасте до 16 лет;

— женщины, имеющие одного ребенка и более;

— имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного и более ребенка.

«Контроль со стороны депутатов Государственной Думы будет обеспечен», — заключил Володин.