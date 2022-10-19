Путин ввел военное положение в присоединенных регионах

Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на присоединенных территориях Украины — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности.

Путин пояснил, что режим военного положения на этих территориях действовал еще до их вступления в состав России. «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства», — добавил он.

Президент также объявил, что главы российских регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

Кроме того, по словам Путина, нужно скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики в связи с изменениями в мире. «Наследники бандеровцев пытаются организовать подполье, засылают диверсионные группы на российские территории», — утверждает он.

Текст президентского указа опубликован. В его третьем пункте говорится, что «при необходимости» в России во время действия указа «могут применяться иные меры», предусмотренные федеральным конституционным законом «О военном положении».

Вместе с указом о военном положении Путин подписал и другой указ. Согласно ему, в присоединенных территориях, а также в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях высшие должностные лица должны провести мобилизационные действия в экономике и мероприятия по гражданской обороне.

В Центральном и Южном федеральном округах (за исключением вышеперечисленных территорий) вводится режим повышенной готовности, во время которого у губернаторов есть право проводить мероприятия по территориальной и гражданской обороне.

Во всех названных регионах должны усилить охрану военных и государственных объектов, транспорта и коммуникаций. Их губернаторы смогут ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, где есть угроза ЧП.