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Смотрим трейлер второго сезона «Медленных лошадей» с Гэри Олдманом
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:40

Apple TV+ поделился трейлером второго сезона шоу «Медленные лошади», в котором Гэри Олдман играет невольного лидера группы опальных британских шпионов. Премьера намечена на 2 декабря, а финал покажут 30-го числа.

Во втором сезоне появится группа «спящих» российских агентов, проникающих в британское общество и творящих плохие дела в духе тех, что были во времена холодной войны. Чтобы предотвратить катастрофу, шпионам «Слау-хауса» придется использовать свою скрытность для расследования преступления, которое MI5 раскрыть не в состоянии.

«Медленные лошади» сняты по мотивам самых продаваемых романов Мика Геррона. В центре сюжета — неудачники из британской контрразведки, собранные в отделе под названием «Слау-хаус». Ими руководит Джексон Лэмб (Олдман), который работает спустя рукава и другим мешает.

Продолжение будет завязано вокруг государственной измены — преступление, которое предстоит раскрыть, связано с агентами внутри MI5. У провинившихся агентов вновь будет шанс вернуть доверие коллег и спасти свое положение.

Первый сезон «Медленных лошадей» вышел в начале этого года. Поскольку режиссер Джеймс Хос полностью снял 2-й сезон до того, как был выпущен первый, в 2022 году состоялось два релиза. Более того, сериал уже продлили сразу до четвертого сезона.

Подробности по теме
«Медленные лошади» и «Почему не Эванс?»: 2 британских детектива с Гэри Олдманом и Хью Лори
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Гэри ОлдманДжеймс Хос
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