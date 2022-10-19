Реклама
Новости
Джин из BTS готовится к релизу альбома «The Astronaut». Он выпустил трейлер к своему сольному дебюту
Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:47

Джин из кей-поп-группы BTS поделился трейлером своего первого сольного альбома «The Astronaut», который выйдет 28 октября. Есть информация, что пластинка записана вместе с Coldplay.

Двухминутное видео начинается с кадров космического корабля на орбите Земли. Из отрывшегося люка вылезает космонавт и летит в открытый космос, по пути встречая разные планеты и астероиды, пока не оказывается в полной темноте. Незадолго до конца видео перед героем появляется свет, но его источник остается тайной.

Тизер и новые подробности о сольном дебюте Джина появились всего через несколько дней после того, как 15 октября певец сам поделился планами на альбом во время концерта BTS «Yet To Come» в Пусане.

18 октября издание MNB сообщало, что «The Astronaut» записан вместе с британской рок-группой Coldplay. Южнокорейский лейбл Big Hit Music этого пока не подтверждал. В 2021 году Coldplay и BTS выпустили совместные сингл «Universe».

В июле другой участник BTS J-Hope выпустил свой сольный альбом «Jack in the Box». Летом музыканты объявили о перерыве в совместном творчестве, который нужен им для реализации своих индивидуальностей.

29-летний Джин должен стать первым участником BTS, отправленным на обязательную военную службу. Согласно южнокорейским законам, все трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 28 лет должны отслужить в армии от 18 до 21 месяца. Специально для кей-поп-звезд парламент страны в 2020 году поднял этот возраст до 30 лет.

В южнокорейском обществе давно обсуждали возможность освобождения BTS от военной службы. Политики приводили плюсы и минусы отмены призыва в армию для южнокорейских бойз-бэндов, принимая во внимание их вклад в экономику страны. Власти и так делают исключения для спортсменов, музыкантов и танцоров, повышающих престиж Южной Кореи.

Вскоре после появления новости о BTS и армии министерство обороны Южной Кореи разрешило артистам выступать на мероприятиях национального уровня во время несения службы.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение