Джин из BTS готовится к релизу альбома «The Astronaut». Он выпустил трейлер к своему сольному дебюту

Джин из кей-поп-группы BTS поделился трейлером своего первого сольного альбома «The Astronaut», который выйдет 28 октября. Есть информация, что пластинка записана вместе с Coldplay.

Двухминутное видео начинается с кадров космического корабля на орбите Земли. Из отрывшегося люка вылезает космонавт и летит в открытый космос, по пути встречая разные планеты и астероиды, пока не оказывается в полной темноте. Незадолго до конца видео перед героем появляется свет, но его источник остается тайной.

Тизер и новые подробности о сольном дебюте Джина появились всего через несколько дней после того, как 15 октября певец сам поделился планами на альбом во время концерта BTS «Yet To Come» в Пусане.

18 октября издание MNB сообщало, что «The Astronaut» записан вместе с британской рок-группой Coldplay. Южнокорейский лейбл Big Hit Music этого пока не подтверждал. В 2021 году Coldplay и BTS выпустили совместные сингл «Universe».

В июле другой участник BTS J-Hope выпустил свой сольный альбом «Jack in the Box». Летом музыканты объявили о перерыве в совместном творчестве, который нужен им для реализации своих индивидуальностей.

29-летний Джин должен стать первым участником BTS, отправленным на обязательную военную службу. Согласно южнокорейским законам, все трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 28 лет должны отслужить в армии от 18 до 21 месяца. Специально для кей-поп-звезд парламент страны в 2020 году поднял этот возраст до 30 лет.

В южнокорейском обществе давно обсуждали возможность освобождения BTS от военной службы. Политики приводили плюсы и минусы отмены призыва в армию для южнокорейских бойз-бэндов, принимая во внимание их вклад в экономику страны. Власти и так делают исключения для спортсменов, музыкантов и танцоров, повышающих престиж Южной Кореи.