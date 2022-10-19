МВД: в России завели 100 уголовных дел о фейках про армию и 4,5 тыс. административок о дискредитации

С начала военной операции на Украине в России возбудили более 100 уголовных дел о фейках про армию. Об этом на заседании Госдумы заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев.

Административных дел о дискредитации вооруженных сил за тот же период было заведено около 4,5 тыс.

По словам главы ведомства, «недружественные страны» продолжают попытки раскачать ситуации в стране: всплески этой активности был в начале спецоперации и в сентябре, когда Путин объявил мобилизацию.

Одним из важных направлений работы МВД Колокольцев назвал противодействие распространению экстремизма среди молодежи. Он заявил, что законодательство позволяет заранее изолировать тех, кто раскачивает ситуацию.

После начала военной операции на Украине в России ввели как уголовное наказание — за фейки о российской армии, так и административное — за дискредитацию вооруженных сил. По первой статье грозят штрафы от 700 тыс. до 5 млн рублей или сроки от 3 до 15 лет, вторая предполагает лишь денежное наказание — от 30 тыс. до 1 млн рублей.

За неоднократную дискредитацию армии, а также дискредитацию, которая причинила вред здоровью или стала причиной массовых беспорядков, тоже положена уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы.

24 мая, через три месяца после начала спецоперации, глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что Следственный комитет возбудил 53 уголовных дела о фейках про армию.