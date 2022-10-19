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Собянин: в Москве не вводятся меры, ограничивающие обычный ритм жизни города
Денис Ламехов
Сегодня в 16:38

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в настоящее время не вводится никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города.

Заявление московского градоначальника прозвучало после того, как Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на присоединенных территориях, а также указ, который среди прочего вводит особый режим функционирования на территории Центрального федерального округа. В него входит и Москва.

«Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. <…> Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и в основном в рабочем режиме», — заявил Собянин.

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