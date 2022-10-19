Глава СПЧ: участие заключенных в боевых действиях соответствует духу Конституции

Глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что, «исходя из духа Конституции России», у осужденного человека должно быть право «пойти воевать за страну». Так он прокомментировал ТАСС разработанный сенаторами законопроект, позволяющий заключенным участвовать в боевых действиях.

«Защита Родины — это прежде всего обязанность, но в каком‑то смысле и право человека. Поэтому, исходя из духа Конституции России, наверное, даже если человек осужден, у него должно оставаться право пойти воевать за страну», — сказал глава СПЧ.

Он отметил, что при этом возникает много юридических деталей, которые нужно урегулировать, но «если человек хочет взять в руки оружие и пойти защищать [страну], надо найти способ, как это сделать».

В октябре сенаторы разработали законопроект о помиловании заключенных «за проявление мужества и героизма» в боевых действиях. Закон не будет распространяться на осужденных за призывы к массовым беспорядкам или участие в митингах, а также за дискредитацию армии и фейки о ней, пропаганду нацистской символики и призывы к санкциям против России.

В середине сентября появилось видео, где человек, «чудовищно похожий» на Евгения Пригожина, вербует заключенных для участия в спецоперации на Украине. Позже сам предприниматель прокомментировал ролик: «Те, кто не хочет, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами». Через пять дней Владимир Путин объявил мобилизацию.

18 сентября шесть членов СПЧ попросили Генпрокуратуру объяснить, на каких основаниях осужденные участвуют в российской спецоперации на Украине. Они напомнили, что заключенных можно освободить досрочно только в результате амнистии, помилования указом президента или решения суда об УДО.