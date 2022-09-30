Четыре новых региона в составе России, заявка Украины в НАТО и другие новости дня

Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о вхождении территорий в состав России. На субъекты будет распространяться договор о союзном государстве.

Владимир Зеленский заявил, что Украина сегодня подает заявку на ускоренное вступление в НАТО. «Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза», — сказал он.

Путин призвал украинскую сторону прекратить огонь и «вернуться за стол переговоров». Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом остается Путин.

Башкирские депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволит привлекать заключенных к военным действиям. Один день на фронте предлагается засчитывать за 10 дней в колонии.

Никита Михалков попросил Михаила Мишустина дать отсрочку от призыва работникам сферы кино, которые заняты на съемках фильмов, имеющих «художественную и нравственную ценность».

На границе с Казахстаном, около КПП «Караузек», развернули мобильный призывной пункт. Сотрудники комиссариата уже начали вручать повестки россиянам, которые подлежат призыву.

Власти Норвегии усилили контроль на границе с Россией — после введения частичной мобилизации увеличился риск незаконного пересечения границы. При необходимости страна закроет въезд для российских туристов.

Бьорк опубликовала альбом «Fossora» — десятый в ее сольной карьере и первый за пять лет. Пластинка написана под впечатлением артистки от утраты матери, а две песни (пожалуй, самые пронзительные в альбоме) напрямую обращаются к умершей.

Ню-металлисты Slipknot выпустили седьмую пластинку «The End, So Far». Музыканты позиционировали релиз как начало новой эпохи (к этому отсылает название), а критики отметили большое мелодическое и чувственное разнообразие пластинки, не свойственное одной из самых «тяжелых» групп.

Marvel решила не выпускать сериал «Войны брони» — проект переделают в полнометражный фильм и выпустят в кинотеатрах. Воителя, как и планировалось изначально, сыграет Дон Чидл.