Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом остается Путин

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет проводить переговоры с Россией, пока президентом остается Владимир Путин. Об этом пишут РИА «Новости».

«Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно… Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», — сказал Зеленский.

Сегодня, 30 сентября, во время церемонии подписания договора о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, Владимир Путин призвал Киев к переговорам.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», — сказал президент.