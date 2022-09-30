Путин призвал Киев к переговорам

Сегодня в 12:30

Владимир Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам по ситуации на территории Украины. Заявление было сделано в рамках церемонии, посвященной присоединению ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к России.

Но итоги референдумов Путин обсуждать с украинскими властями не намерен: «Люди, живущие в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье, навсегда становятся нашими гражданами».

В церемонии принимают участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Как ранее сегодня, 30 сентября, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией России, на них будет распространяться договор о союзном государстве.

Возможные удары Украины по территориям, которые войдут в состав РФ, Москва будет оценивать как акт агрессии против России.