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вчера в 19:16
Михалков попросил об отсрочке от призыва для занятых на съемках общественно значимых проектов
Денис Ламехов
Сегодня в 07:45

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков попросил премьер-министра Михаила Мишустина распространить отсрочку от призыва на работников сферы кино, которые заняты на съемках общественно значимых проектов. Заявление Михалкова со ссылкой на его пресс-службу цитирует ТАСС.

«Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены», — заявил режиссер.

Михалков добавил: «Большинство моих коллег-кинематографистов всех возрастов готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент». Также он вспомнил об опыте советских кинематографистов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

При этом в прямых цитатах Михалкова, которые приводит ТАСС, словосочетания «общественно значимое кино» нет. Когда о социально значимых лентах в 2020 году говорила министр культуры Ольга Любимова, она указывала, что это картины, которые посвящены «важнейшим этапам отечественной истории, российским победам и прорывам, проблемам и вопросам, актуальным для современного российского общества».

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Никита МихалковМихаил МишустинОльга Любимова
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