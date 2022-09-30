Норвегия может закрыть границы для россиян

Власти Норвегии усилили контроль на границе с Россией, страна может закрыть въезд для российских туристов. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста страны.

В сообщении отмечается, что после введения в России частичной мобилизации увеличился риск незаконного пересечения границы.

«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация складывается по-другому. „Стурскуг“ — наш единственный погранпункт на границе с Россией», — заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций страны Эмилие Энгер Мель.

По ее словам, власти Норвегии постоянно общаются с полицией и таможней о происходящем на границе, налажен тщательный контроль всех пребывающих. Для контроля над ситуацией туда могут отправить вертолет.

Пока власти страны наблюдают за ситуацией. Однако в Осло заявляют, что готовы к тем же мерам, которые ввели в Хельсинки.

Накануне стало известно, что в ночь на 30 сентября Финляндия закрывает границы для туристов из России. Пускать в страну будут к близким родственникам, а также по гуманитарным или рабочим визам и для лечения. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально.