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Путин подписал договор о вхождении новых территорий в состав России
Денис Ламехов
Сегодня в 13:14

Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о вхождении территорий в состав России.

Как ранее сегодня, 30 сентября, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией России, на них будет распространяться договор о союзном государстве.

Возможные удары Украины по территориям, которые войдут в состав РФ, Москва будет оценивать как акт агрессии против России.

После подписания договора о присоединении новых территорий Путин обратится в Конституционный суд, чтобы тот проверил документ на соответствие Основному Закону. Затем в Госдуму на ратификацию внесут как сам договор, так и проект конституционного закона о вхождении в РФ новых субъектов. Парламент рассмотрит документы на следующей неделе.

В рамках речи, предшествовавшей церемонии подписания документов, Владимир Путин сделал ряд заявлений. Так, он призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам и назвал аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» «диверсией англосаксов», которые «фактически приступили к уничтожению европейской энергоструктуры».

Во второй половине сентября представители властей ЛНР, ДНР и подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей почти одновременно объявили о планах незамедлительно провести референдумы о присоединении к РФ.

Примерно через неделю, 27 сентября, местные ЦИКи опубликовали их результаты. В ЛНР за присоединение к России проголосовали 98,42%.
В ДНР — 99,23%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается оккупировать Украину.

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