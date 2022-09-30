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В Госдуму внесли законопроект о привлечении осужденных к военной операции на Украине
Семён Гудошников
Сегодня в 10:55

Башкирские депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволит привлекать заключенных к военным действиям на Украине. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Один день на фронте предлагается засчитывать за 10 дней в колонии. Отправка в зону спецоперации должна проходить с добровольного согласия заключенного, сказано в документе.

По мнению главы Госсобрания Башкирии, такая мера позволит искупить вину перед обществом и усилит численный состав российской армии.

В случае ранения призванного вопрос смягчения его наказания и дальнейшего заключения должен решать суд. Осужденных за тяжкие преступления, в том числе изнасилование и педофилию, привлекать к боевым действиям не планируют.

В середине сентября появилось видео, где человек «чудовищно похожий» на Евгения Пригожина вербует заключенных для участия в спецоперации на Украине. Позже сам предприниматель прокомментировал ролик: «Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами».

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