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вчера в 20:54
Бьорк выпустила альбом «Fossora»
Семён Гудошников
Сегодня в 08:35

Бьорк выпустила альбом «Fossora» — десятый в ее сольной карьере и первый за пять лет. На него попали 13 треков, включая «Atopos», «Ovule» и «Ancestress», выпущенные ранее.

Пластинка, как отмечала артистка, была вдохновлена горем утраты, которое она пережила после смерти матери в 2018 году. Название релиза — придуманное Бьорк слово: «женский род от латинского fossore, что вкратце означает „та, кто копается в земле“».

Две песни релиза — «Sorrowful Soil» и «Ancestress» — напрямую обращаются к матери артистки. Pitchfork, поставивший релизу 8,4 балла из 10, называет эти треки самыми пронзительными на альбоме.

Издание отмечает, что артистка создает все более авангардную музыку, используя в том числе причудливую хоровую аранжировку (за нее отвечает исландский хор «Хамрахлид»). «На своем 10-м альбоме Бьорк возвращается на землю, ищет надежду в смерти, грибах, матриархате и находит ее в бас-кларнете и габберных битах», — резюмирует Pitchfork.

Сразу после релиза «Fossora» певица запустит подкаст «Björk: Sonic Symbolism» («Бьорк: звуковой символизм»), где расскажет о создании альбомов. Первые три эпизода длительностью по 40–50 минут выйдут 1 сентября. В них Бьорк поделится деталями записи своих ранних пластинок — «Debut» (1993 год), «Post» (1995) и «Homogenic» (1997).

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