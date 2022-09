«The End, So Far»: Slipknot выпустили новый альбом

Американская ню-метал-группа Slipknot выпустила новый студийный альбом «The End, So Far». Это первая работа, записанная с Майклом Пфаффом, который заменил бэк-вокалиста и перкуссиониста группы Криса Фена в марте 2019 года.

За 27 лет своего существования айовские мейнстрим-металлисты в масках выпустили семь студийников. Предыдущий, «We Are Not Your Kind», увидел свет в 2019 году. «В то время как индустрия движется к синглам, мы хотели сделать настоящий альбом от начала и до конца», — заявил тогда гитарист группы Джим Рут.