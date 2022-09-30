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«The End, So Far»: Slipknot выпустили новый альбом
Семён Гудошников
Сегодня в 13:38

Американская ню-метал-группа Slipknot выпустила новый студийный альбом «The End, So Far». Это первая работа, записанная с Майклом Пфаффом, который заменил бэк-вокалиста и перкуссиониста группы Криса Фена в марте 2019 года.

Критики отметили большое мелодическое и чувственное разнообразие на пластинке, не свойственное одной из самых «тяжелых» групп. А NME сравнил открывающую песню «Adderall» с творчеством Боуи последних лет, описав ее, как «задумчивую и скорбную».

В своем недавнем интервью фронтмен Кори Тейлор говорил: «Ничто не продает так альбомы, как драма. И даже больше — драма, которая исходит не от нас, а от фанатов. Но это не конец, это просто означает, что это конец одной эпохи и начало следующей. Каждая эпоха приходит к своему естественному концу, а затем наступает следующая. Это и отражает название нашего альбома».

За 27 лет своего существования айовские мейнстрим-металлисты в масках выпустили семь студийников. Предыдущий, «We Are Not Your Kind», увидел свет в 2019 году. «В то время как индустрия движется к синглам, мы хотели сделать настоящий альбом от начала и до конца», — заявил тогда гитарист группы Джим Рут.

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