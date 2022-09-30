В Астраханской области на границе с Казахстаном открылся пункт мобилизации

В Астраханской области на границе с Казахстаном, около пропускного пункта «Караузек», развернули мобильный призывной пункт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Красноярского района Руслана Бисенова.
«Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву», — написал он в своем телеграм-канале.
Бисенов подчеркнул, что сотрудники комиссариата уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву. Тех, кто получил этот документ, из России не выпускают.
«Это касается не только жителей Красноярского района и Астраханской области. Повестки получают все россияне, которые состоят на воинском учете», — добавил он.
Ранее мобильные военкоматы появились на КПП «Торфяновка» в Ленинградской области, на границе с Финляндией, и на пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии, на российско-грузинской границе.