В Астраханской области на границе с Казахстаном открылся пункт мобилизации

В Астраханской области на границе с Казахстаном, около пропускного пункта «Караузек», развернули мобильный призывной пункт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Красноярского района Руслана Бисенова.

«Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву», — написал он в своем телеграм-канале.

Бисенов подчеркнул, что сотрудники комиссариата уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву. Тех, кто получил этот документ, из России не выпускают.

«Это касается не только жителей Красноярского района и Астраханской области. Повестки получают все россияне, которые состоят на воинском учете», — добавил он.