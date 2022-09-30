Сериал «Войны брони» от Marvel переделают в полнометражный фильм

Киностудия Marvel передумала выпускать сериал «Войны брони» («Armor Wars») — вместо него теперь будет полнометражный фильм. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Шоу должно было выйти на стриминовой платформе Disney+. Однако в процессе создатели поняли, что это историю необходимо рассказывать в формате полного метра. В итоге лента дебютирует в кинотеатральном прокате.

Воителя, как и планировалось изначально, сыграет Дон Чидл («Мстители: Война бесконечности», «Железный человек-2»). Остальной актерский состав пока не раскрывается. Сценарист Ясир Лестер («Черный понедельник») перепишет историю под полнометражный фильм.

Даты начала съемок и премьеры по-прежнему нет. Также неизвестно, кто выступит режиссером и когда будут происходить события «Воинов брони» в хронологии киновселенной Marvel.