Пугачева просит признать ее иноагентом, Уэст запускает новый бренд и другие новости дня

Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом), «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

Александр Долгополов объявил себя небинарной персоной. Стендап-комик «устал быть мужиком» и хочет стать «полноценным живым человеком». Свой каминг-аут он назвал протестом против патриархата и капитализма.

Школы в приграничных с Украиной районах Белгородской области перейдут на дистанционное обучение. В детских садах будут работать дежурные группы.

«ВКонтакте» запретила музыканту собирать деньги для военных, участвующих в российской спецоперации. Администрация соцсети потребовала удалить пост с его банковскими реквизитами и «указывать только счета официальных благотворительных организаций».

В Подмосковье овчарка сорвалась с поводка и напала на 13-летнюю девочку с маленькой собакой. Хозяин агрессивной собаки скрылся с места происшествия, ребенок госпитализирован с множественными ранами, прокуратура начала проверку.

В Кишиневе тысячи протестующих требуют отставки парламента Молдавии, а также президента Майи Санду. По некоторым данным, на митинг пришло около 10 тыс. человек, они собрались перед зданием администрации президента.

Канье Уэст зарегистрировал три новые торговые марки Donda Sports, Dove Sports и Donda Doves. Рэпер намерен продавать спортивную одежду и оборудование (футболки, мячи, бейсбольные биты), а также проводить турниры, тематические лагеря и мастер-классы.

Граймс опубликовала селфи с перебинтованной головой и подписью «Я сделала что то безумное!». Судя по всему, она сделала операцию по созданию эльфийских ушей — по крайней мере, месяц назад певица искала подходящего для этой цели хирурга.

В преддверии Хеллоуина в США начали продавать маску Векны, главного злодея «Очень странных дел». Лицо монстра сделано из латекса, а еще у него очень детально и слегка жутко прорисованы жилы и щупальца. Стоит это чудо 40 долларов.

В сеть слили десятки роликов с предполагаемыми кадрами из видеоигры Grand Theft Auto VI. На них можно оценить геймплей и пару коротких сюжетов. Судя по кадрам, играть можно будет как за мужчину, так и за девушку.