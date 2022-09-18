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В Подмосковье овчарка сорвалась с поводка и напала на девочку с маленькой собакой. Она в больнице

В подмосковном поселке Дрожжино овчарка напала на 13-летнюю девочку, которая гуляла с маленькой собакой. Об этом сообщает издание «Подъем».

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, которую опубликовал «Подъем», овчарка гуляла на поводке с взрослым мужчиной. Хозяин собаки не удержал ее, когда та побежала к девочке.

Мужчина не оказал помощи пострадавшему ребенку, а через некоторое время поспешно скрылся с места происшествия. Его ищет полиция.

Прохожие вызвали девочке скорую помощь. Она была госпитализирована с множественными ранами.

Прокуратура Московской области поручила Видновской городской прокуратуре провести проверку.

«В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными», — говорится в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.