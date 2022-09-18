Реклама
Новости
В Москве объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается штормовой ветер и ливень
15:13
Комик Александр Долгополов объявил себя небинарной персоной
14:57
Канье Уэст зарегистрировал торговые марки для продажи спортивной одежды и оборудования
14:14
В сети выложили видео геймплея и исходный код возможной GTA VI
13:51
В Подмосковье овчарка сорвалась с поводка и напала на девочку с маленькой собакой. Она в больнице
12:46
Max Titov/Unsplash
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из‑за грозы. В аэропортах задерживают рейсы
12:32
В соцсетях появилось фото специального объявления для русскоязычных в Латвии. В сейме недовольны
11:57
В США начали продавать латексную маску Векны из «Очень странных дел»
10:27
Канье Уэст открыл частную православную школу
вчера в 20:46
Индийский бизнесмен сместил Джеффа Безоса со второй строчки рейтинга богатейших людей мира
вчера в 19:13
На вилле Киселева сожгли две машины, Вуди Аллен уходит из кино и другие новости дня
вчера в 18:15
Дайджест
Неизвестный сжег автомобиль и гольф-кар на вилле Дмитрия Киселева в Крыму
вчера в 17:09
Вышел сборник самых ранних записей The Velvet Underground «Words and Music, May 1965»
вчера в 16:28
Лувр и Версаль начнут раньше выключать вечернюю подсветку для экономии энергии
вчера в 16:02
Столице Казахстана официально вернули прежнее название — Астана
вчера в 15:34
No Age выпустили шестую пластинку «People Helping People»
вчера в 15:32
Азамат Мусагалиев/YouTube
«Я торговлей совестью не занимаюсь»: Максим Галкин* о признании его иноагентом
вчера в 15:12
Шри-Ланка ведет переговоры о присоединении к платежной системе «Мир»
вчера в 14:34
Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
вчера в 13:44
Тайвань исключил Россию из безвизовой программы
вчера в 12:45
Канье Уэст зарегистрировал торговые марки для продажи спортивной одежды и оборудования
Виктория Шанина
Сегодня в 11:14

Американский рэпер Канье Уэст продолжает расширять свой бизнес — артист зарегистрировал три новые торговые марки Donda Sports, Dove Sports и Donda Doves. Об этом пишет издание TMZ, которое ознакомилось с соответствующими документами.

Отмечается, что Donda Sports намерен стать крупным брендом спортивной одежды и аксессуаров. Это будут рубашки, куртки, головные уборы и обувь, а также сумки всех видов, кошельки и зонты.

С помощью Dove Sports, согласно документам, Канье Уэст хочет получить право проводить различные спортивные мероприятия. Начиная с тренировок и заканчивая турнирами, тематическими лагерями, семинарами и мастер-классами. Виды спорта, которым рэпер отдаст предпочтения, пока не раскрываются.

Бренд Donda Doves будет ориентирован на спортивное оборудование и различные товары для активного образа жизни. Речь идет о бейсбольных битах, баскетбольных мячах, хоккейных шайбах, кружках и многом другом. Предполагается, что будет открыт как интернет-магазин, так и физические торговые точки в США.

Накануне стало известно, что Канье Уэст открыл частную православную школу. Она получила название «Академия „Донда“» — в честь матери артиста. Согласно официальному анонсу, там будут «будут воспитывать новое поколение лидеров». Обучение будет стоить 15 тыс. долларов в год.

Напомним, что в сентябре появились сообщения, что Канье и его бренд Yeezy разорвал контракт с американской сетью магазинов одежды Gap, изначально рассчитанный на 10 лет. В компании заявили, что Gap и Канье «одинаково стремятся к тому, чтобы дать людям возможность приобретать качественную, прогрессивную с точки зрения моды, при этом утилитарную одежду в рамках Yeezy Gap», но они «работают несогласованно».

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение