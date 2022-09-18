Канье Уэст зарегистрировал торговые марки для продажи спортивной одежды и оборудования

Американский рэпер Канье Уэст продолжает расширять свой бизнес — артист зарегистрировал три новые торговые марки Donda Sports, Dove Sports и Donda Doves. Об этом пишет издание TMZ, которое ознакомилось с соответствующими документами.

Отмечается, что Donda Sports намерен стать крупным брендом спортивной одежды и аксессуаров. Это будут рубашки, куртки, головные уборы и обувь, а также сумки всех видов, кошельки и зонты.

С помощью Dove Sports, согласно документам, Канье Уэст хочет получить право проводить различные спортивные мероприятия. Начиная с тренировок и заканчивая турнирами, тематическими лагерями, семинарами и мастер-классами. Виды спорта, которым рэпер отдаст предпочтения, пока не раскрываются.

Бренд Donda Doves будет ориентирован на спортивное оборудование и различные товары для активного образа жизни. Речь идет о бейсбольных битах, баскетбольных мячах, хоккейных шайбах, кружках и многом другом. Предполагается, что будет открыт как интернет-магазин, так и физические торговые точки в США.

Накануне стало известно, что Канье Уэст открыл частную православную школу. Она получила название «Академия „Донда“» — в честь матери артиста. Согласно официальному анонсу, там будут «будут воспитывать новое поколение лидеров». Обучение будет стоить 15 тыс. долларов в год.

Напомним, что в сентябре появились сообщения, что Канье и его бренд Yeezy разорвал контракт с американской сетью магазинов одежды Gap, изначально рассчитанный на 10 лет. В компании заявили, что Gap и Канье «одинаково стремятся к тому, чтобы дать людям возможность приобретать качественную, прогрессивную с точки зрения моды, при этом утилитарную одежду в рамках Yeezy Gap», но они «работают несогласованно».