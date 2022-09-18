Российский стендап-комик Александр Долгополов объявил себя небинарной персоной. Об этом он рассказал в своем инстаграме*.

«В последнее время много думаю над своей гендерной идентичностью, в связи с чем начали экспериментировать с небинарным местоимением „они“ и женским „она“. Предупреждаю вас, чтобы вы не паниковали, когда увидите, как я пишу о себе не только в мужском роде. Обращайтесь ко мне как вам больше нравится», — написал Долгополов.

После тура по Европе комик написал большой пост, в котором объяснил, почему теперь не считает себя мужчиной.

«Во-первых, я просто за свою недолгую, но ****** [дурацкую] жизнь уже ********* [устала] быть мужиком, мне это никогда не нравилось и в последнее время я вообще перестала понимать, ***** [зачем] мне это нужно»

«Во-вторых, это мой протест против патриархата и капитализма, я думаю, что только отказываясь от своих привилегий и исследуя себя люди, которых общество изначально маркирует как белых цис гетеро мужчин, могут встать на сторону угнетенного большинства в деле борьбы за свои права»

«В-третьих, я хочу наконец стать полноценным живым человеком, хочу стать добрее, я хочу научиться выстраивать доверительные отношения с людьми, я хочу научиться близости, я хочу научиться любить и быть любимой, свободной, сильной, страстной, эмпатичной, гибкой, более принимающей и менее опасной для близких, и мне кажется, что ключ к этому лежит даже не столько в исследовании моей феминной стороны, сколько в целом в побеге из этой гендерной тюрьмы, в которой нас запирают с самого рождения»

В конце поста Долгополов раскритиковал капитализм, диктатуры и фашизм и сравнил «тело и вашу личность» с «полем боя». После начала российской спецоперации на территории Украины он уехал в грузинский Тбилиси, а затем — в эстонский Таллин.

В 2019 году «Афиша Daily» выпустила подкаст с Долгополовым, в котором он рассказывал о медийности, личной ответственности и конкуренции среди стендап-комиков. На следующий год он рассказал о своей борьбе с депрессией и просил о помощи.

В апреле этого года «Афиша Daily» поговорила с Долгополовым о том, как комедия может помогать людям после 24 февраля, что будет дальше с отечественным стендапом и как он сам справляется с трудностями эмиграции.

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