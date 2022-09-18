Граймс сделала операцию по созданию эльфийских ушей, но это не точно

Канадская певица Граймс поделилась фотографией после пластической операции. Возможно, артистка сделала себе эльфийские уши, потому что раньше не раз говорила о своих планах.
Накануне Элис Буше (настоящее имя певицы) выложила в твиттере свое селфи с перебинтованной головой и подписью «Я сделала что‑то безумное!». В следующем твите она уточнила, что находится в клинике пластической хирургии.
В прошлом месяце Граймс спрашивала у подписчиков, есть ли у них на примете хороший специалист, который может сделать клыки, как у вампиров, и эльфийские уши, и говорила, что это ее давняя мечта. Тогда певице ответил экс-супруг и отец ее двоих детей Илон Маск: «Негативные последствия операции по созданию эльфийских ушей, вероятно, перевешивают позитивные».
Однако Буше не подтвердила, что сделала себе эльфийские уши. Ранее певица не раз надевала накладки в виде эльфийских ушей.
Заодно Буше сообщила, что закончила запись нового альбома, и намекнула, что может поделить его на два отдельных релиза — Book 1 и Book 2.
В начале года Граймс выпустила сингл «Shinigami Eyes», анонсировав его в твиттере с помощью двоичиного кода. В прошлом декабре артистка выпустила новый вариант клипа «Player of Games».