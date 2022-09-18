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вчера в 16:02
Граймс сделала операцию по созданию эльфийских ушей, но это не точно
Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:30

Канадская певица Граймс поделилась фотографией после пластической операции. Возможно, артистка сделала себе эльфийские уши, потому что раньше не раз говорила о своих планах.

Накануне Элис Буше (настоящее имя певицы) выложила в твиттере свое селфи с перебинтованной головой и подписью «Я сделала что‑то безумное!». В следующем твите она уточнила, что находится в клинике пластической хирургии.

© Grimezsz/Twitter

В прошлом месяце Граймс спрашивала у подписчиков, есть ли у них на примете хороший специалист, который может сделать клыки, как у вампиров, и эльфийские уши, и говорила, что это ее давняя мечта. Тогда певице ответил экс-супруг и отец ее двоих детей Илон Маск: «Негативные последствия операции по созданию эльфийских ушей, вероятно, перевешивают позитивные».

Однако Буше не подтвердила, что сделала себе эльфийские уши. Ранее певица не раз надевала накладки в виде эльфийских ушей.

Заодно Буше сообщила, что закончила запись нового альбома, и намекнула, что может поделить его на два отдельных релиза — Book 1 и Book 2.

В начале года Граймс выпустила сингл «Shinigami Eyes», анонсировав его в твиттере с помощью двоичиного кода. В прошлом декабре артистка выпустила новый вариант клипа «Player of Games».

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