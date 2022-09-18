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В Кишиневе тысячи протестующих требуют отставки президента
Виктория Шанина
Сегодня в 13:13

На улицы Кишинева вышли тысячи протестующих, которые требуют отставки парламента Молдавии, а также президента Майи Санду. Об этом пишет «Комсомольская правда. Молдова», которая называет акцию самой масштабной в молдавской столице за последние годы.

Митинг, организованный оппозиционной партией «ШОР», начался в 15.00. Люди собрались перед зданием администрации президента.

Протестующие добиваются отставки всех ветвей власти и проведения досрочных парламентских выборов.

«Главное требование протестующих в центре Кишинева — добиться досрочных парламентских выборов. Нынешняя власть привела страну к большой пропасти и загнала молдаван в долги на несколько поколений вперед. А люди оказались на грани нищеты», — пишет «Комсомольская правда».

По данным «Коммерсант», на акцию пришло около 10 тыс. человек.

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