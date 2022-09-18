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Школы в приграничных с Украиной районах Белгородской области перейдут на дистанционку
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58

С 19 сентября школы в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной Белгородской области перейдут на дистанционное обучение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков после поездки в приграничные районы.

В детских садах будут работать дежурные группы. Такое решение руководство области приняло после визита в село Красный Хутор, подвергшееся обстрелу накануне. По данным Минздрава региона, погибла женщина, еще два человека получили ранения.

«В Красном Хуторе есть разрушения в 30 домовладениях и 1 ДК. Два дома придется отстраивать заново. Почти всех жителей села вывезли, часть из них остановилась у родственников, часть сейчас проживает в пунктах временного размещения. <…> Завтра организуем вывоз из села домашних животных: у кого‑то это коровы, у кого‑то собаки и кошки», — написал Гладков.

После начала российской спецоперации на территории Украины в Белгородской области ввели режим высокой террористической опасности. Его в очередной раз продлили до 22 сентября.

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Вячеслав Гладков
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