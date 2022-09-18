В США начали продавать латексную маску Векны из «Очень странных дел»

За более чем месяц до Хэллоуина в США в продаже появилась маска Векны, главного злодея «Очень странных дел». Товар сделан из латекса, закрывает голову по плечи и стоит 40 долларов.

У маски мясистая текстура, напоминающая шупальцы. Продавец обращает внимание на комфортные для дыхания отверстия для носа, которые не помешают «вести войну войну с городом Хокинсом».

Векна быстро стал одним из самых знаковых хоррор-злодеев всех времен наряду с Фредди Крюгером и Майклом Майерсом. «Афиша Daily» включила его в топ-10 злодеев из сериалов этого года.

Роль Векны досталась актеру Джейми Кэмпбеллу Бауэру. Летом в сети завирусился снимок со съемок «Очень странных дел», на котором исполнитель роли сидит в костюме антагониста, попивает кофе и разговаривает по телефону.