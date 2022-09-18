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В сети выложили видео геймплея и исходный код возможной GTA VI
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В сеть слили архив с десятками видео с предполагаемыми кадрами из Grand Theft Auto VI. Вместе с ними в открытый доступ попали тысячи строк исходного кода игры.

Ролики с геймплеем опубликовал пользователь Teapotuberhacker на тематическом форуме. В них видно, что играть можно как за мужчину, так и за девушку, о чем ранее писали СМИ и сравнивали двух героев грабителями банков Бонни и Клайдом. Также можно заметить слово «Americas», которое считалось рабочих названием новой части.

Журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg считает, что масштабы утечки свидетельствуют о том, что это действительно билд GTA VI. Из названий видео следует, что их записали между 2021-м и 2022 годом, а последнее, вероятно, 13 сентября.

Rockstar пока не прокомментировала утечку, которую уже называют одной из крупнейших в истории видеоигр.

В июле Шрайер со ссылкой на источники сообщал, что релиз GTA VI состоится «как минимум через два года», а геймплей будет происходить в городе, основанном на Майами.

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