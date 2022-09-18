Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом

Алла Пугачева опубликовала в своем инстаграме* обращение к Министерству юстиции России. Певица просит «зачислить ее в ряды иноагентов любимой страны».

По словам Пугачевой, она солидарна со своим мужем Максимом Галкиным**. Она добавила, что хочет «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем».

Минюст признал Максима Галкина иноагентом 16 сентября. Причиной стало финансирование с Украины и осуществление при этом политической деятельности.

На следующий день телеведущий и комик прокомментировал это решение. Он заявил, что не получает финансирование с Украины, а также не занимается политической деятельностью и «торговлей совестью».

«От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду продолжать шутить», — сказал Галкин.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

** Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.