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«ВКонтакте» запретила музыканту собирать деньги для российских военных
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:08

Музыкант Петр Лундстрем собирал деньги на своей странице во «ВКонтакте», на которые, по его словам, закупалась техника для российских военных, участвующих в боевых действиях на территории Украины. Соцсеть обвинила его в нарушении правил площадки.

Лундстрем публиковал свои банковские реквизиты, по которым подписчики переводили денежные пожертвования. Затем музыкант делал отчеты о приобретенной на эти средства помощи военным.

«Подразделению резервистов передано два тепловизора. Также один тепловизор направлен артиллеристам одного из подразделений ВС РФ, воюющих на Краснолиманском направлении. Еще два тепловизора в пути в Донецк, также как три вторых мавика (квадрокоптеры фирмы Mavic) и рации», — написал он 16 сентября и выложил видео с благодарностями «от батальона резервистов».

На следующей день Лундстрем выложил скриншот переписки с агентом поддержки «ВКонтакте». Администрация соцсети потребовала удалить пост с реквизитами, потому что это «идет вразрез с правилами нашей платформы».

«Мы просим отказаться от любых частных сборов, которые так или иначе связаны с военными действиями. Вы можете указывать только счета официальных благотворительных организаций», — пояснили во «ВКонтакте». В комментарии РБК представитель соцсети также посоветовал «сотрудничать именно с такими проверенными объединениями».

В 2016 году скрипач Петр Лундстрем давал несколько концертов в Донецкой филармонии. После начала российской спецоперации на территории Украины он еще раз приезжал на Донбасс с выступлениями.

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