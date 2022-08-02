Пелоси прилетела на Тайвань, H&M открыл два магазина в Москве и другие новости дня

Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Это первый визит спикера американской палаты представителей на Тайвань с 1997 года.

Верховный суд России признал батальон «Азов» террористической организацией. Решение суда будет исполняться немедленно, до вступления его в силу.

Бывшему футболисту, телеведущему и блогеру Евгению Савину грозит уголовное преследование за дискредитацию армии. В его контенте обнаружили признаки преступлений после жалобы депутата Романа Терюшкова, назвавшим Савина «украинским пропагандистом».

Минюст РФ выпустил методички для следователей о том, как отличать фейки про армию от ее дискредитации. В них сказано, что утверждение о факте относится к статье о фейках, а негативное мнение о действиях армии — к дискредитации.

РКН по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт Госдепа США ShareAmerica. Причина — фейки, а также призывы к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях и экстремизму.

Минцифры исключило из списка аккредитованных ИТ-компаний 400 организаций. Среди них — более 150 бюджетных учреждений, а также «Тинькофф», МТС, «Леруа Мерлен» и Tele2.

H&M начал возобновлять работу своих магазинов в Москве, чтобы распродать оставшиеся товары. Первыми открылись торговые точки «Метрополисе» и «Авиапарке», с самого утра перед ними образовались очень длинные очереди.

На месте ТЦ «Горбушкин двор» построят жилой дом. Новостройку планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, жильцов туда заселят по программе реновации.

Бывший худрук МХАТа имени Горького, режиссер Эдуард Бояков, откроет новый театр в усадьбе Салтыковых-Чертковых в Москве — он уже набирает артистов и сотрудников. По его словам, проект «продолжит дело театра „Практика“».

Netflix показал трейлер фильма «Я был там» с Джорджем МакКеем и Хью Бонневиллем в главных ролях. Картина рассказывает о молодом граффити-художнике, который проникает в дом уважаемого судьи и видит то, что ему не следовало увидеть.

Sony Pictures показала новый трейлер американской военной драмы «Двойная петля», в которой Джонатан Мейджорс и Глен Пауэлл играют двух первоклассных пилотов ВМС США времен Корейской войны. Премьера фильма запланирована на 23 ноября.