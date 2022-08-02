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США ввели санкции против Алины Кабаевой и еще 12 россиян 21:39
Александр Петров покажет дебютный фильм на фестивале «Уличное кино». Посмотрите отрывок ленты 21:06
Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова приговорили к пяти годам колонии 20:42
Кинопоказы, йога и VR-игры: в «Манеже» стартовала выставка «Город для каждого» 20:35
Пелоси прилетела на Тайвань, H&M открыл два магазина в Москве и другие новости дня
20:30 дайджест
Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский приступили к съемкам сериала по сценарию Паулины Андреевой 20:15
Amazon выпустит комедийный сериал, основанный на биографии английской королевы Джейн Грей 20:03
Sony Pictures Entertainment/YouTube
Джонатан Мейджорс становится первоклассным пилотом в новом трейлере военной драмы «Двойная петля» 19:03
Бывший худрук МХАТ Эдуард Бояков откроет новый театр в усадьбе Салтыковых-Чертковых 18:54
На Тайвань впервые за 25 лет прибыл спикер палаты представителей США 18:02
Канада ввела санкции против 43 физических и 17 юридических лиц из России 17:48
Сильвестр Сталлоне раскритиковал спин-офф «Рокки» про Драго 17:26
МИД предупредил о разрыве отношений с США при признании России страной — спонсором терроризма 16:58
Jay Wennington/Unsplash
Zapomni и Александр Сысоев выпустили единый сертификат для ресторанов Москвы 15:56
РКН заблокировал сайт Госдепа США ShareAmerica 15:08
В «Яндекс Музыке» появилась нейромузыка, которую создает искусственный интеллект 14:19
Музей транспорта Москвы запустил серию подкастов «Трамвай в городе» 14:03
На месте «Горбушки» построят жилой дом 13:56
В Москве прошел фестиваль Chess & Jazz. Его посетили 10 тыс. человек 12:51
Rowanlovescars/Wikimedia Commons
В «Метрополисе» и «Авиапарке» вновь открылись магазины H&M. Там образовались огромные очереди 12:46
Дайджест

Пелоси прилетела на Тайвань, H&M открыл два магазина в Москве и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:30

Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Это первый визит спикера американской палаты представителей на Тайвань с 1997 года.

Верховный суд России признал батальон «Азов» террористической организацией. Решение суда будет исполняться немедленно, до вступления его в силу.

Бывшему футболисту, телеведущему и блогеру Евгению Савину грозит уголовное преследование за дискредитацию армии. В его контенте обнаружили признаки преступлений после жалобы депутата Романа Терюшкова, назвавшим Савина «украинским пропагандистом».

Минюст РФ выпустил методички для следователей о том, как отличать фейки про армию от ее дискредитации. В них сказано, что утверждение о факте относится к статье о фейках, а негативное мнение о действиях армии — к дискредитации.

РКН по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт Госдепа США ShareAmerica. Причина — фейки, а также призывы к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях и экстремизму.

Минцифры исключило из списка аккредитованных ИТ-компаний 400 организаций. Среди них — более 150 бюджетных учреждений, а также «Тинькофф», МТС, «Леруа Мерлен» и Tele2.

H&M начал возобновлять работу своих магазинов в Москве, чтобы распродать оставшиеся товары. Первыми открылись торговые точки «Метрополисе» и «Авиапарке», с самого утра перед ними образовались очень длинные очереди.

На месте ТЦ «Горбушкин двор» построят жилой дом. Новостройку планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, жильцов туда заселят по программе реновации.

Бывший худрук МХАТа имени Горького, режиссер Эдуард Бояков, откроет новый театр в усадьбе Салтыковых-Чертковых в Москве — он уже набирает артистов и сотрудников. По его словам, проект «продолжит дело театра „Практика“».

Netflix показал трейлер фильма «Я был там» с Джорджем МакКеем и Хью Бонневиллем в главных ролях. Картина рассказывает о молодом граффити-художнике, который проникает в дом уважаемого судьи и видит то, что ему не следовало увидеть.

Sony Pictures показала новый трейлер американской военной драмы «Двойная петля», в которой Джонатан Мейджорс и Глен Пауэлл играют двух первоклассных пилотов ВМС США времен Корейской войны. Премьера фильма запланирована на 23 ноября.

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