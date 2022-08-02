На месте «Горбушки» построят жилой дом

На территории бывшего торгового центра «Горбушкин двор» появится жилая новостройка. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

В доме по улице Барклая будет 250 квартир. Предполагается, что жильцов в него заселят по программе реновации.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отмечает, что проект жилого дома пока находится в разработке. Ввод новостройки в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Рынок «Горбушка» появился в конце 1980-х — начале 1990-х на территории парка около Дворца культуры им. Горбунова. К настоящему моменту он известен уже как торговый центр «Горбушкин двор» — большой крытый павильон с десятками магазинов электроники, услугами по ремонту и б/у запчастями.

Ранее в СМИ появилась информация, что на месте ТЦ может быть построено 383 тыс. квадратных метров недвижимости, из которых почти 300 тыс. — жилые. Площадь жилого комплекса на месте торгового центра может составить 217 тыс. квадратных метров.