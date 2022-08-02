Бывший худрук МХАТ Эдуард Бояков откроет новый театр в усадьбе Салтыковых-Чертковых

Бывший художественный руководитель МХАТ имени М.Горького Эдуард Бояков откроет новый театр. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. По информации журналистки Натальи Лосевой, театр появится в усадьбе Салтыковых-Чертковых на улице Мясницкой в Москве.

Бояков отметил, что запустит большой театральный проект. Он, по словам режиссера, «продолжит дело театра „Практика“», а также «Политеатра» и других его проектов.

Бояков сообщил, что набирает команду для открытия театра. «Вакансий много, и они разные. Если говорить о творческих профессиях, то мне интересны все, включая те, с которыми я никогда не сталкивался», — написал театральный деятель.

В частности, новому театру требуются цирковые артисты, цифровые художники, хореографы, помощник режиссера, маркетолог, главный инженер, сотрудник пресс-службы и исполнительный продюсер.

«Большую часть жизни, тридцать с лишним лет, я служу театру. И, конечно, я намерен продолжать это служение. Я верю в театр, в его уникальные возможности преобразовывать человека, давать ему духовный импульс, верю в катарсис», — добавил Бояков.

Он напомнил, что «эстетическая линия» его творчества заключается в «сочетании поиска и служения традиции, сегодняшних авторов и классики, образовательных технологий и мультижанровости».

«Я убежден в плодотворности и актуальности идей традиционализма, я убежден, что православная культура может быть современной, живой, обращенной и к молодежи, и к старшим поколениям. Вера, Родина, семья, учителя, дружба — священные для меня понятия. Но каждая эпоха должна дать свой образ этих понятий, свой стиль», — заявил режиссер.

Эдуард Бояков руководил МХАТ имени М.Горького с декабря 2018 по ноябрь 2021 года. Он также выступал основателем театра «Практика», создателем Московского Пасхального фестиваля, директором фестиваля «Золотая маска».