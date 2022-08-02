Минцифры исключило из списка аккредитованных ИТ-компаний 400 организаций

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций исключило из списка аккредитованных ИТ-компаний 400 организаций, в том числе РЖД, МТС и «Тинькофф». Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Из перечня удалили учреждения, для которых деятельность с сфере информационных технологий не является основной. В их число вошли более 150 бюджетных организаций, 32 банка, 12 страховых компаний.

Среди компаний, которые более не числятся в списке, — «Делимобиль», «Альфа-банк», Tele2, «Почта России», «Леруа Мерлен», «Ростелеком», Yota, «Мосбиржа», ТАСС, телеканал «360», «Глонасс», «ЮMoney» и другие.

«Минцифры регулярно анализирует информацию о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям. Например, в сентябре прошлого года из реестра было исключено около 1,6 тыс. организаций», — отметили в ведомстве.

В перечне по-прежнему числятся 26 762 компании. Их названия можно посмотреть на сайте Минцифры.