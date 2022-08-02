Джордж МакКей и Хью Бонневилль в трейлере фильма «Я был там»

Netflix опубликовал трейлер картины «Я был там» с Джорджем МакКеем («1917») и Хью Бонневиллем («Аббатство Даунтон») в главных ролях. Премьера фильма состоится 31 августа.

Сюжет рассказывает о молодом граффити-художнике, который проникает в дом известного и уважаемого судьи и видит в его подвале то, что не должен был увидеть.