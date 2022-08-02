Джордж МакКей и Хью Бонневилль в трейлере фильма «Я был там»

Netflix опубликовал трейлер картины «Я был там» с Джорджем МакКеем («1917») и Хью Бонневиллем («Аббатство Даунтон») в главных ролях. Премьера фильма состоится 31 августа.
Сюжет рассказывает о молодом граффити-художнике, который проникает в дом известного и уважаемого судьи и видит в его подвале то, что не должен был увидеть.
В киноленте также снялись Келли МакДональд («Жертва»), Антонио Аакил («Месть») и Варада Сету («Доктор Фостер»).
В качестве режиссера и сценариста выступил Бабак Анвари, известный по таким проектам, как «В тени», «Раны» и «Земля монстров».