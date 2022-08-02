Джонатан Мейджорс становится первоклассным пилотом в новом трейлере военной драмы «Двойная петля»

Вышел первый трейлер американской военной драмы «Двойная петля» с Джонатаном Мейджорсом и Гленом Пауэллом в главных ролях. Посмотреть его можно на ютьюб-канале киностудии Sony Pictures Entertainment.

Мейджорс и Пауэлл играют двух первоклассных пилотов Военно-морских сил США, которые становятся близкими друзьями и братьями по оружию. Действие картины происходит во времена Корейской войны. Герои получают очередное задание, но все идет не по плану, и одного из летчиков подбивают. Командование не видит необходимости в спасательной операции, но пилоты никогда не оставят друг друга в беде.