В «Метрополисе» и «Авиапарке» вновь открылись магазины H&M. Там образовались огромные очереди

Шведская сеть H&M начала возобновлять работу своих торговых точек в Москве. Первыми открылись магазины в торговых центрах «Метрополис» и «Авиапарк», сообщает «Москва 24».

Ретейлер распродает оставшиеся товары перед окончательным уходом из России. Сейчас в московских магазинах марки можно найти одежду из весенней и летней коллекций. Цены остались прежними.

На фоне открытия точек H&M в «Метрополисе» и «Авиапарке» образовались очень длинные очереди. Оценить масштабы можно на видео ниже.