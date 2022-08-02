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В «Метрополисе» и «Авиапарке» вновь открылись магазины H&M. Там образовались огромные очереди

Виктория Шанина
Сегодня в 12:46

Шведская сеть H&M начала возобновлять работу своих торговых точек в Москве. Первыми открылись магазины в торговых центрах «Метрополис» и «Авиапарк», сообщает «Москва 24».

Ретейлер распродает оставшиеся товары перед окончательным уходом из России. Сейчас в московских магазинах марки можно найти одежду из весенней и летней коллекций. Цены остались прежними.

На фоне открытия точек H&M в «Метрополисе» и «Авиапарке» образовались очень длинные очереди. Оценить масштабы можно на видео ниже.

По информации РБК, скоро начнут открываться магазины H&M в Петербурге. 3 августа точка шведской сети начнет работать в ТЦ «Галерея». Также корнер бренда скоро откроется в ТК «Невский центр», но точная дата пока не сообщается.

Товары, как и в Москве, будут продаваться по полной цене. Новая летняя коллекция бренда в Россию не завозилась — на прилавках появятся товары из линеек прошлых сезонов.

Холдинг H&M Group (включает сети H&M, COS, & Other Stories и других брендов) сообщил о решении окончательно покинуть российский рынок 18 июля. В конце июля появилась информация, что H&M выставил местный бизнес на продажу.

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