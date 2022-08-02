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Минюст составил рекомендации, как отличать фейки от дискредитации российской армии

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:10

Минюст составил две методички для следователей, судей и судебных экспертов о том, как проводить судебную экспертизу по новым статьям о фейках и дискредитации армии. Об этом сообщает «Коммерсант».

В методичке министерство отмечает, что «утверждение о факте» относится к статье о «распространении заведомо ложной информации», а негативное «мнение» о действиях армии — к «дискредитации».

Авторы пособия пояснили, что если информация подается в виде утверждения о фактах и событиях, то это «позволяет правоприменителю установить ее ложность или достоверность». В Минюсте заметили, что в России уже с 2020 года сложилась правоприменительная практика по статье о фейках о распространении ковида.

В методичке также сказано, что под дискредитацией необходимо понимать «умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета».

Законы о фейках и дискредитации армии были приняты после начала военной операции на территории Украины. За распространение фейков грозит до 15 лет тюрьмы, за повторную дискредитацию — до 5 лет тюрьмы (дискредитация армии впервые является административным нарушением).

«Сетевые свободы» подсчитали, что в настоящее время по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации армии возбуждено 3300 административных дел, а по статье 207.3 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил» — 77 уголовных дел.

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