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Бывшему футболисту Евгению Савину грозит уголовное дело за дискредитацию армии

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:31

Бывшему футболисту и блогеру Евгению Савину грозит уголовная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Роман Терюшков.

Он опубликовал ответ на обращение, который пришел ему в связи с жалобой на Савина. В нем отмечается, что в материалах блогера содержатся «признаки преступлений», предусмотренных статьями 207.3 и 280.3 УК РФ.

Какие именно публикации привлекли внимание политика, он не уточнил. В своем посте Терюшков называет Савина «футбольным блогером и украинским пропагандистом».

Евгений Савин — уроженец Белозерска и воспитанник футбольной школы тобольского «Иртыша». Он выступал за клубы «Ротор», «Тобол», московский «Локомотив», «Анжи», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь», «Урал», тульский «Арсенал», «Тюмень» и «Луч-Энергия». Также Савин входил в состав сборной России по футболу.

После завершения спортивной карьеры работал телеведущим («Культ тура», «Русский ниндзя») и комментатором, основал ютьюб-канал «Красава» и одноименный футбольный клуб. После начала спецоперации на территории Украины Савин вместе со своей командой уехал из России.

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